(Di sabato 10 settembre 2022) Parte la campagna d’autunno, ma 50 milioni di dosi in scadenza o non aggiornate rischiano di essere buttate: considerando le fiale inviate e non usate in Africa il conto è di oltre due miliardi

Presentata ieri dal Consiglio Superiore di Sanità la campagna d'autunno: 50 milioni di dosi inutilizzate o in ......da parare il colpo in vista di un'eventuale ripresa della curva epidemiologica legata ai casi. E questo si traduce unoincredibile di denaro. Secondo i dati forniti dalla trasmissione ... Covid, lo spreco dei vaccini L’Italia ha già donato “58 milioni di dosi alle nazioni meno fortunate. Di queste, ben 53 milioni sono state consegnate al programma Covax dell’Oms”, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore ...Messa da parte per il momento l’incognita Covid-19, quello che davvero spaventa è il caro ... la giusta attenzione nell’uso delle forniture, per evitare qualsiasi spreco inutile. Dall’altra parte per ...