Covid, le notizie. Iss: senza vaccino tasso ricoveri intensiva 5 volte più alto. LIVE (Di sabato 10 settembre 2022) Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati risulta quasi cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster. E' quanto l'Istituto Superiore di Sanità riferisce nel report esteso settimanale che integra il monitoraggio sull'andamento del Covid. Da lunedì al via le prenotazioni coi vaccini aggiornati

