Covid | in Italia 15 565 nuovi casi e 18 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.565 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 15.543). I tamponi processati sono 140.365 (ieri 137.133) con un tasso di positività che scende dall'11,3 all'11,1%. Oggi si registrano 18 vittime (ieri 59), per un totale da inizio pandemia di 176.175. Le terapie intensive crescono di una unità: 173 con 13 ingressi del giorno. Sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute.(ITALPRESS).

