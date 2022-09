Covid | il bollettino di oggi sabato 10 settembre | 15 565 nuovi contagi e 18 morti

NicolaPorro : Una storia pazzesca: dal bollettino Covid muoiono, risorgono e poi muoiono di nuovo. Ma che succede? ???? - il_pat : @Thunderrising68 @FanCooler2 @di_breme_J @Samuel68406694 @DrPaoloMezzana @monica_pilolli @gparagone eccola qui l'an… - SkyTG24 : Covid Sicilia, bollettino: 875 casi. Tasso di positività al 9,7% - Corriere : il bollettino di oggi: 15.565 nuovi casi e 18 morti - ledicoladelsud : Covid oggi Emilia Romagna, 1.162 contagi e un decesso: bollettino 10 settembre -

, ilin Italia di oggi sabato 10 settembre 2022. Sono 15.565 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati ...L'ultimoregistra 18 persone positive decedute (15 delle quali risultano da conteggi ...di sanità evidenzia come il tasso di ricovero in terapia intensiva per i non vaccinati contro la...Numeri in linea con quelli di ieri sia a livello locale che regionale e nazionale. In Lombardia tasso di positività all'11,4% ...Il bollettino quotidiano diffuso oggi dall’Asl di Caserta sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in tutta la provincia evidenzia 159 nuovi casi positivi al virus su un totale di 1.462tamponi ...