Covid, i dati: 15.565 nuovi casi e 18 morti. Tasso di positività all'11,1% con 140.365 tamponi (Di sabato 10 settembre 2022) Sono 15.565 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 18. Emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui i tamponi processati oggi 10 settembre sono stati 140.365. Il Tasso di positività è all'11,1%. Le persone ricoverate in area medica sono al momento 3.936, mentre le terapie intensive sono in tutto 173. Ecco i dati di sette giorni fa: 17.668 nuovi casi e 48 morti. Il Tasso di positività era all'11,6% con 152.452 tamponi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

