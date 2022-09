Covid, da lunedi' via alle prenotazioni per i vaccini aggiornati (Di sabato 10 settembre 2022) Si apre una nuova fase della campagna vaccinale anti - Covid: da lunedi' prossimo - 12 settembre - si potranno prenotare i nuovi vaccini bivalenti aggiornati, ovvero a Rna messaggero (mRna) contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Si apre una nuova fase della campagna vaccinale anti -: da' prossimo - 12 settembre - si potranno prenotare i nuovibivalenti, ovvero a Rna messaggero (mRna) contro il ...

