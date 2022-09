Covid, da lunedì booster con nuovi vaccini per soggetti a rischio (Di sabato 10 settembre 2022) Da lunedì al via anche in Italia la nuova campagna vaccinale con i vaccini aggiornati per contrastare le nuove varianti. I nuovi vaccini sono autorizzati per le persone "oltre i 12 anni che hanno ricevuto il ciclo di vaccinazione primaria (due dosi di Rna)", ma sono indicati prioritariamente per le "categorie a rischio", quindi over 60 e persone con patologie, operatori sanitari, ospiti rsa e donne in gravidanza.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Covid-da-lunedi-booster-con-nuovi-vaccini-per-soggetti-a-rischio 20220909 video 15135934.mp4"/video"Il vaccino bivalente si è dimostrato in grado di generare una risposta di anticorpi neutralizzanti ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) Daal via anche in Italia la nuova campagna vaccinale con iaggiornati per contrastare le nuove varianti. Isono autorizzati per le persone "oltre i 12 anni che hanno ricevuto il ciclo di vaccinazione primaria (due dosi di Rna)", ma sono indicati prioritariamente per le "categorie a", quindi over 60 e persone con patologie, operatori sanitari, ospiti rsa e donne in gravidanza.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-da-lunedi--con--per--a-20220909 video 15135934.mp4"/video"Il vaccino bivalente si è dimostrato in grado di generare una risposta di anticorpi neutralizzanti ...

Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì via alle prenotazioni con i nuovi vaccini. Si parte da over 60 ma verso revisione indicazioni. Rt… - sskyl4r : @incazzatae Ahhh capito, comunque no si infatti solo un giorno Da noi con il covid si faceva tipo le prime il luned… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#Covid e #vaccini, Magrini (#Aifa): da lunedì #prenotazioni con #bivalenti #9settembre #COVID19 #mascherine #contagi #pand… - Piergiulio58 : Da lunedì al via le prenotazioni per i vaccini anti-Covid aggiornati. ????? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, da lunedì via alle prenotazioni con i nuovi vaccini. Si parte da over 60 ma verso revisione indicazioni. Rt in cre… -