Covid, al via da lunedì le prenotazioni dei vaccini bivalenti: a chi sono consigliati (Di sabato 10 settembre 2022) Covid, arrivano in Italia i vaccini bivalenti. Tale denominazione deriva dal fatto che queste dosi di medicinale sono ‘aggiornate’, ovvero contengono al loro interno due ceppi del virus Sars Cov-2, quello originale e Omicron BA1. Quest’ultimo ha fatto il proprio ingresso nella scena nel novembre 2021 diventando poi prevalente con le sottovarianti BA 4 e 5, le quali sono oggi responsabili del 90% delle infezioni. Va detto che anche questi vaccini utilizzano la tecnologia dell‘Rna messaggero e sono prodotti dalle case farmaceutiche Pfizer e Moderna. Leggi anche: vaccini contro Omicron, via libera dall’AIFA: ecco per chi e quando Covid, al via dal 12 settembre le prenotazioni dei vaccini ‘aggiornati’ In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022), arrivano in Italia i. Tale denominazione deriva dal fatto che queste dosi di medicinale‘aggiornate’, ovvero contengono al loro interno due ceppi del virus Sars Cov-2, quello originale e Omicron BA1. Quest’ultimo ha fatto il proprio ingresso nella scena nel novembre 2021 diventando poi prevalente con le sottovarianti BA 4 e 5, le qualioggi responsabili del 90% delle infezioni. Va detto che anche questiutilizzano la tecnologia dell‘Rna messaggero eprodotti dalle case farmaceutiche Pfizer e Moderna. Leggi anche:contro Omicron, via libera dall’AIFA: ecco per chi e quando, al via dal 12 settembre ledei‘aggiornati’ In ...

