Costa (M5S): "Diciamo No al Nucleare e Sì all'energia da rinnovabili" (Di sabato 10 settembre 2022) ROMA – "Il Movimento dice No al Nucleare e Sì all'energia da rinnovabili, che bisogna spingere ancora di più e semplificare. I leader politici che sono a favore del Nucleare devono dire prima delle elezioni e non dopo dove vogliono mettere le centrali nucleari e i depositi di scorie nucleari se ne hanno il coraggio. I cittadini devono saperlo prima di andare a votare". E' quanto afferma, sul suo canale Telegram, l'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, esponente del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

