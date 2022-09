"Così vi siete ridotti?" Meloni disintegra gli 'infiltrati' rossi al comizio (Di sabato 10 settembre 2022) Fratelli d'Italia ha un'idea più umana della sinistra sull'immigrazione. Giorgia Meloni va all'attacco sul cavallo di battaglia di Enrico Letta e compagni per contrastare il centrodestra in una diretta social da Trento, nuova tappa del tour elettorale in vista delle Politiche 25 settembre. «Le prese in giro sentite in questi anni sull'immigrazione sono eccessive. La sinistra ha sovrapposto il tema degli immigrati con quello dei profughi...», afferma la leader di FdI che replica a un gruppo di contestatori in fondo alla piazza: «Nelle Nazioni normali succede che, se vuoi entrare legalmente in Italia per lavorare regolarmente, devi poterlo fare. Mentre negli ultimi anni nessuno è potuto entrare legalmente qui perché tutte le quote di immigrazione erano coperte da chi entrava illegalmente dando i soldi ai vostri amici scafisti!». «E siccome la schiavitù l'abbiamo ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Fratelli d'Italia ha un'idea più umana della sinistra sull'immigrazione. Giorgiava all'attacco sul cavallo di battaglia di Enrico Letta e compagni per contrastare il centrodestra in una diretta social da Trento, nuova tappa del tour elettorale in vista delle Politiche 25 settembre. «Le prese in giro sentite in questi anni sull'immigrazione sono eccessive. La sinistra ha sovrapposto il tema degli immigrati con quello dei profughi...», afferma la leader di FdI che replica a un gruppo di contestatori in fondo alla piazza: «Nelle Nazioni normali succede che, se vuoi entrare legalmente in Italia per lavorare regolarmente, devi poterlo fare. Mentre negli ultimi anni nessuno è potuto entrare legalmente qui perché tutte le quote di immigrazione erano coperte da chi entrava illegalmente dando i soldi ai vostri amici scafisti!». «E siccome la schiavitù l'abbiamo ...

