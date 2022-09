Cosenza-Bari 0-1 Calcio serie B (Di sabato 10 settembre 2022) Antenucci ha calciato fuori un rigore, al primo minuto. La partita, per buona parte del suo corso dopo l’occasione sprecata dal Bari, è stata caratterizzata dall’equilibrio. I pugliesi sono comunque riusciti a passare in vantaggio all’inizio del secondo tempo con Cheddira e lo hanno conservato fino alla fine. Cosenza-Bari 0-1: in classifica del campionato di Calcio di serie B dopo cinque giornate il Bari ha 9 punti, il Cosenza 7. L'articolo Cosenza-Bari 0-1 <small class="subtitle">Calcio serie B</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 10 settembre 2022) Antenucci ha calciato fuori un rigore, al primo minuto. La partita, per buona parte del suo corso dopo l’occasione sprecata dal, è stata caratterizzata dall’equilibrio. I pugliesi sono comunque riusciti a passare in vantaggio all’inizio del secondo tempo con Cheddira e lo hanno conservato fino alla fine.0-1: in classifica del campionato didiB dopo cinque giornate ilha 9 punti, il7. L'articolo0-1 B proviene da Noi Notizie..

