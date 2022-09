“Cos’è la transizione ecologica”, in diretta dalla festa del Fatto Quotidiano l’incontro con Carlin Petrini, Ettore Boffano e Lica Sommi (Di sabato 10 settembre 2022) Sul palco della festa de il Fatto Quotidiano, in corso a Roma alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina, sale Carlin Petrini che, assieme a Ettore Boffano e Luca Sommi, parlerà di transizione ecologica. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Sul palco dellade il, in corso a Roma alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina, saleche, assieme ae Luca, parlerà di. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Il

GennaroSpinaa : Scusate, da grande amante del calcio che non ha purtroppo mai approfondito la questione tattica, qualcuno mi sa spi… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: 'L'esplosione del costo del #gas interessa anche l'agroalimentare' ricorda #Coldiretti. Per combattere la #CrisiEnergetica… - ilgiornale : 'L'esplosione del costo del #gas interessa anche l'agroalimentare' ricorda #Coldiretti. Per combattere la… - Rentespassives : @jimmomo basta capire cos’e’ la densita’ energetica . si sta poco a capire che la transizione a questi livelli tecnologici e’ un sogno - FDonadini : @BagnaMI_Milano La stessa cosa anche a Treviso, città d'acque! Quasi tutte le nuove piantumazioni comuniali dell'au… -