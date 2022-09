CorSport | Napoli-Spezia | Spalletti ne cambia cinque Raspadori favorito su Simeone 

(Di sabato 10 settembre 2022) Contro lo, al centro dell’attacco, al posto di Osimhen infortunato, dovrebbe esserci Giacomo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. “Oggi con lo, al centro dell’attacco,sembra orientato a schierare. Lui più del Cholito. E se le sensazioni saranno confermate, allora sarà la prima di Jack da centravanti con il”.cambierà qualcosa rispetto al Liverpool, per far rifiatare qualche elemento della squadra. “Quello obbligato al centro dell’attacco, comunque, non sarà l’unico cambio: dovrebbero riposare Kim e Anguissa, finora sempre presenti e poi rispetto alla Champions anche Olivera e Politano.nuovi candidati, insomma, fermo restando la conferma del 4-3-3: Meret in porta; linea a ...

levyashindu93 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio: ?? Scaldanapoli ?? Il dolore ferma la #Premier ?? #Monza, la #Ferrari fa… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio: ?? Scaldanapoli ?? Il dolore ferma la #Premier ?? #Monza, la… - napolista : CorSport: #NapoliSpezia, Spalletti ne cambia cinque. Raspadori favorito su Simeone Dovrebbero riposare Kim e Angu… - salvione : Il sogghigno di De Laurentiis - NicolaRN2 : @AFGiudice @CorSport @FBiasin @FBiasin è il megafono di Marotta... Dichiarazioni con timing perfetto x raffreddare… -

TUTTO mercato WEB

È il tempo che occorre per un infortunio come quello capitato al nigeriano in- Liverpool: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Salterà almeno cinque partite. Il Corriere ...Al: "È un camaleonte, cambia l'allenamento per ogni partita. Fa un calcio liquido in fase di ...in fase di non possesso" As Roma 03/09/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio -/ ... Napoli-Liverpool, la moviola del CorSport: "Male Del Cerro Grande: manca un cartellino a Milner" Kvaratskhelia in georgiano vuol dire, letteralmente, carbone ardente. Parola di Mamuka Kvaratskhelia, zio alla larga di Khvicha, che - come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - aveva ...Sarri in volo, Mou a terra" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Mau vince la sfida a distanza con Mou: la Lazio ha battuto con il punteggio di 4-2 il ...