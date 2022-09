Convocati Atalanta, con la Cremonese Gasperini ritrova un big (Di sabato 10 settembre 2022) Convocati Atalanta, le scelte di Gasperini che contro la Cremonese ritrova un big a sua disposizione: le ultime Gasperini ha diramato la lista dei Convocati dell’Atalanta per il match con la Cremonese. Torna a disposizione Muriel dopo l’infortunio. Portieri: Musso, Sportiello, Rossi.Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022), le scelte diche contro laun big a sua disposizione: le ultimeha diramato la lista deidell’per il match con la. Torna a disposizione Muriel dopo l’infortunio. Portieri: Musso, Sportiello, Rossi.Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund. L'articolo proviene da Calcio News 24.

