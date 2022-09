Controffensiva ucraina nella zona di Kharkiv: “Liberata Kupiansk, russi in fuga da Izyum”. Mosca manda mille ceceni a Kherson (Di sabato 10 settembre 2022) Continua la Controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv. E oggi l’esercito ucraino comunica di aver ottenuto diversi successi sul campo. Innanzitutto hanno dichiarato di aver liberato Kupiansk, città fondamentale per gli approvvigionamenti delle truppe di Mosca, poi parlano di russi in fuga da Izyum, altra cittadina contesa. Secondo l’agenzia di stampa statale di Mosca, Ria Novosti, le autorità russe di Kupiansk “restano in città nonostante i bombardamenti in corso, mentre è in corso l’evacuazione della popolazione”. Stesse operazioni iniziate anche a Izyum, Shevchenkovo e Balakliya. L’operazione ucraina, iniziata il 6 settembre, punta a riconquistare il terreno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Continua laregione di. E oggi l’esercito ucraino comunica di aver ottenuto diversi successi sul campo. Innanzitutto hanno dichiarato di aver liberato, città fondamentale per gli approvvigionamenti delle truppe di, poi parlano diinda, altra cittadina contesa. Secondo l’agenzia di stampa statale di, Ria Novosti, le autorità russe di“restano in città nonostante i bombardamenti in corso, mentre è in corso l’evacuazione della popolazione”. Stesse operazioni iniziate anche a, Shevchenkovo e Balakliya. L’operazione, iniziata il 6 settembre, punta a riconquistare il terreno ...

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - riotta : #Putinversteher italiani vi han detto bugie sulla guerra #Ucraina negando che ci sarebbe stata, spiegando che… - GiovaQuez : La controffensiva ucraina prosegue nel Sud, infliggendo pesanti perdite alle forze russe. Le truppe ucraine hanno r… - Hattoriando : RT @elevisconti: Nell'ora più buia della Resistenza contro #Putin, i sedicenti eredi della Resistenza Italiana si schierarono per non aiuta… - Guido_Pelloni : RT @elevisconti: Nell'ora più buia della Resistenza contro #Putin, i sedicenti eredi della Resistenza Italiana si schierarono per non aiuta… -