Contro la destra “Repubblica” arruola persino il grigio Hollande | «Putin punta sui suoi leader»

(Di sabato 10 settembre 2022) Negli annali sarà ricordato come il piùpresidente francese ma le sue parole, di questi tempi, diventano oro colato se servono ad insultare la. Figuriamoci, perciò, sesi lasciava sfuggire l’occasione dire anche Françoisnella sua crociataGiorgia Meloni e Matteo Salvini. Due, manco a dirlo, che l’ex-inquilino dell’Eliseo presenta come funzionali ai disegni revanscisti di Vladimir. Alla fine, quel che ne viene fuori è il solito minestrone a base di fiamme, neofascisti, populisti, anti-Ue e – ça va sans dire – filo-. Insomma, chi più ne, più ne metta.è stato il predecessore di Macron all’Eliseocomincia da lontano. ...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - AndreaOrlandosp : No,Carlo, no!Come definire chi dice a un lavoratore che guadagna poco, “il tuo problema è il povero a cui va il rdc… - hofattotardi : @GanzoSwan @CarloCalenda @EnricoLetta @pdnetwork Veramente solo uno battibecca. Ci sta facendo tutta la campagna el… - mahhhcs : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Enrico #Letta: 'La destra nel nostro paese è negazionista sul tema dell’ambiente, è contro qualunque vera m… -

Il Manifesto

... governo e politica verso le elezioni: le ultime notizie L'economia - L'ira di Draghiil M5s:...proprio voto a Casini o viceversa disperdere il voto e favorire indirettamente il centro -......di Alessandro Plizzari e lo si è visto nel primo match vinto dai biancazzurri in campionato... ACancellotti o Saccani in difesa con Milani terzino sinistro. Germinario, giovane che arriva ... Sovranisti contro destra di governo, a Praga una prateria sconfinata Sovranisti contro destra di governo, a Praga una prateria sconfinata Ironico su Raffaele Piemontese: "Ne teniamo uno buono e lo mandiamo a Roma ma deve tornare a Foggia ogni volta che glielo diciamo noi" ...Intanto il Movimento 5 Stelle con in testa il presidente Giuseppe Conte, porta avanti la propria battaglia solo contro tutti: "Non sentite già aria di nuove larghe intese", si chiede l'ex premier. Il ...