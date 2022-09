Conte a “Casa Italia”: price cap, cash back, super bonus (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex Presidente del Consiglio Conte è stato ospite a Casa Italia per presentare gli obiettivi del M5S Ieri sera il leder del partito Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato ospite del programma Casa Italia, condotto da Fabio Vitale, per poter esporre delucidazioni circa il suo programma elettorale. Caro energia e inflazione In merito a caro energetico e inflazione intende collaborare in Europa per creare sostegno per famiglie e aziende tramite l’introduzione del price cap. Sul piano interno, invece, vuole intervenire con aiuti come tassazione ad extraprofitti da estendere anche al comparto assicurativo e farmaceutico. Fisco “Bisogna essere seri e non prendere in giro i cittadini e gli elettori, noi siamo per la semplificazione, per il ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex Presidente del Consiglioè stato ospite aper presentare gli obiettivi del M5S Ieri sera il leder del partito Movimento 5 Stelle, Giuseppe, è stato ospite del programma, condotto da Fabio Vitale, per poter esporre delucidazioni circa il suo programma elettorale. Caro energia e inflazione In merito a caro energetico e inflazione intende collaborare in Europa per creare sostegno per famiglie e aziende tramite l’introduzione delcap. Sul piano interno, invece, vuole intervenire con aiuti come tassazione ad extraprofitti da estendere anche al comparto assicurativo e farmaceutico. Fisco “Bisogna essere seri e non prendere in giro i cittadini e gli elettori, noi siamo per la semplificazione, per il ...

