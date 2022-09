Conferenza stampa Juventus-Salernitana, Allegri: “Ci servono i 3 punti” (Di sabato 10 settembre 2022) L’allenatore Massimiliano Allegri analizza in Conferenza stampa Juventus-Salernitana, match in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La gara, valida per la sesta giornata di campionato, arriva dopo la sconfitta fuori casa in Champions contro il PSG. Juventus, Allegri in Conferenza stampa: “Dobbiamo fare una partita tosta” Il tecnico della Juventus commenta la partita di domani contro la Salernitana. Sarà una partita insidiosa? La risposta di Allegri: “Le insidie di una partita che viene dopo un post Champions. È una delle migliori squadre fra quelle che giocano per la salvezza per singoli e collettivo. Nicola l’anno scorso ha fatto un lavoro straordinario e anche ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 10 settembre 2022) L’allenatore Massimilianoanalizza in, match in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La gara, valida per la sesta giornata di campionato, arriva dopo la sconfitta fuori casa in Champions contro il PSG.in: “Dobbiamo fare una partita tosta” Il tecnico dellacommenta la partita di domani contro la. Sarà una partita insidiosa? La risposta di: “Le insidie di una partita che viene dopo un post Champions. È una delle migliori squadre fra quelle che giocano per la salvezza per singoli e collettivo. Nicola l’anno scorso ha fatto un lavoro straordinario e anche ...

