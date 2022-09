Conferenza stampa Gasperini | «Primato come la maglia rosa | vogliamo tenerlo»

(Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha presentato la partita di domani contro la Cremonese: le dichiarazioni inha parlato così nelladi vigilia pre Cremonese: PRIMO POSTO – «E’quando al Giro conquisti la, magari non pensi sia possibile vincere ma intanto hai la. C’è grande soddisfazione, cerchiamo di tenerla qualche tappa. Non ci sono segreti, c’è del lavoro e una serie di partite e di risultati molto buoni». HJULMAND – «È un ragazzo di 19 anni molto interessante, ha dei margini e delle possibilità di crescere. Sicuramente dobbiamo lavorare sui tempi di smarcamento e sui movimenti, ma è legato alla conoscenza coi compagni». OBIETTIVI – «Siamo partiti ...

AlexBazzaro : Salvini chiedeva interventi del Governo su bollette ed energia un anno fa. Ero presente ad ogni conferenza stampa a… - Ettore_Rosato : Tanta, tantissima gente a #Napoli alla conferenza stampa con @matteorenzi. Napoli è la città che ho scelto, di cui… - juventusfc : Alle 14:30 la conferenza stampa di presentazione di Leandro Paredes ?? LIVE su @JuventusTV ?? - K_SAKUR4 : RT @blvkwidw: carlo in conferenza stampa - clubseight_ : RT @blvkwidw: carlo in conferenza stampa -

Ufficio Stampa

Inevitabile pensare a come la Juventus di Allegri, che oggi ha parlato nella consuetapossa arrivare al match di domani, dopo la sconfitta contro il PSG all'esordio stagionale in ...Prima unaall'hotel Mediterraneo e poi l'incontro con gli industriali di Napoli a Palazzo Partanna: il leader di Italia Vivia Matteo Renzi è arrivato in città scatenato. Ne ha per tutti il ... Euregio Sprintchampion, martedì 13 settembre conferenza stampa di presentazione Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero riprese da TuttoJuve.com: Che insidie ...