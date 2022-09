Condò: "Italiane non in condizione nelle Coppe, Napoli e Lazio corrono già alla massima velocità'' (Di sabato 10 settembre 2022) Paolo Condò, giornalista, ha analizzato nel suo editoriale per Repubblica il momento delle squadre Italiane, tra cui il Napoli. Queste le sue parole: "In Serie A comanda il Napoli con 12 reti, figlie di una notevole uscita dai blocchi (9 nei primi due turni). Il Milan resta in quota perché ha pareggiato i 10 gol dell’anno scorso. -afferrma Condò -L’Atalanta è in testa alla classifica anche perché è l’unica ad aver incrementato (da 6 a 9). La Juventus ne ha segnati 7 come l’anno scorso e ha quattro punti in più in classifica, perché se i gol si riducono il loro valore aumenta. L’Inter è scesa tanto, da 18 a 11. Malgrado l’aggiunta di Dybala - che sta pure giocando bene - la Roma è dimezzata: da 12 a 6 gol. Fiorentina nelle stesse condizioni: da 8 a 4. ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Paolo, giornalista, ha analizzato nel suo editoriale per Repubblica il momento delle squadre, tra cui il. Queste le sue parole: "In Serie A comanda ilcon 12 reti, figlie di una notevole uscita dai blocchi (9 nei primi due turni). Il Milan resta in quota perché ha pareggiato i 10 gol dell’anno scorso. -afferrma-L’Atalanta è in testaclassifica anche perché è l’unica ad aver incrementato (da 6 a 9). La Juventus ne ha segnati 7 come l’anno scorso e ha quattro punti in più in classifica, perché se i gol si riducono il loro valore aumenta. L’Inter è scesa tanto, da 18 a 11. Malgrado l’aggiunta di Dybala - che sta pure giocando bene - la Roma è dimezzata: da 12 a 6 gol. Fiorentinastesse condizioni: da 8 a 4. ...

