Concorso ENAC, cercasi 18 ispettori del traffico aereo: come candidarsi (Di sabato 10 settembre 2022) L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha indetto un Concorso per assumere a tempo indeterminato 18 ispettori per il traffico aereo, da impiegare nella sede centrale di Roma. La domanda va presentata entro il 21 settembre e i 18 posti sono suddivisi in 9 da impiegare nel settore dei servizi del traffico aereo, 3 nel settore dei servizi delle comunicazioni e della navigazione e sorveglianza, 2 nel settore dei servizi meteorologia aeronautica, 4 nel settore della progettazione delle strutture dello spazio aereo. Requisiti generici per partecipare – La cittadinanza italiana – Non essere dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati per aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) L’, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha indetto unper assumere a tempo indeterminato 18per il, da impiegare nella sede centrale di Roma. La domanda va presentata entro il 21 settembre e i 18 posti sono suddivisi in 9 da impiegare nel settore dei servizi del, 3 nel settore dei servizi delle comunicazioni e della navigazione e sorveglianza, 2 nel settore dei servizi meteorologia aeronautica, 4 nel settore della progettazione delle strutture dello spazio. Requisiti generici per partecipare – La cittadinanza italiana – Non essere dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati per aver ...

CorriereCitta : Concorso ENAC, cercasi 18 ispettori del traffico aereo: come candidarsi - Ticonsiglio : ??Concorso ENAC 2022 per 18 ispettori traffico aereo L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha indetto un co… -