Concerto di Gianluca Grignani al Fabrique di Milano: ecco quando (Di sabato 10 settembre 2022) Il 16 ottobre Concerto speciale “La Fabbrica di plastica and only the best” in una location scelta apposta per chi lo ha sostenuto sin dall’inizio Gianluca Grignani – ph. Daniele CardoneMilano – “La Fabbrica di Plastica” di Gianluca Grignani (Polygram, 1996) rappresentò una rivoluzione musicale che spiazzò il mercato, il pubblico e la critica con un disco audace, ruvido e sfacciato e che oggi è considerato da 3 generazioni un simbolo di indipendenza musicale, avendo sradicato il recinto della libertà artistica, lasciandola libera di trovare la propria identità. Cresce così l’attesa per rivivere le atmosfere di questo disco che tendeva musicalmente alle sonorità internazionali e che affrontava tematiche legate alla cultura e alla società che oggi continuano ad essere attuali. Si terrà ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 settembre 2022) Il 16 ottobrespeciale “La Fabbrica di plastica and only the best” in una location scelta apposta per chi lo ha sostenuto sin dall’inizio– ph. Daniele Cardone– “La Fabbrica di Plastica” di(Polygram, 1996) rappresentò una rivoluzione musicale che spiazzò il mercato, il pubblico e la critica con un disco audace, ruvido e sfacciato e che oggi è considerato da 3 generazioni un simbolo di indipendenza musicale, avendo sradicato il recinto della libertà artistica, lasciandola libera di trovare la propria identità. Cresce così l’attesa per rivivere le atmosfere di questo disco che tendeva musicalmente alle sonorità internazionali e che affrontava tematiche legate alla cultura e alla società che oggi continuano ad essere attuali. Si terrà ...

Lopinionista : Concerto di Gianluca Grignani al Fabrique di Milano: ecco quando - OltreleColonne : Gianluca Grignani: al Fabrique di Milano il concerto “La fabbrica di plastica and only the best” dedicato all’omoni… - RadioSubasio : Gianluca Grignani cresce l’attesa per il concerto speciale “La Fabbrica di Plastica - and only the best” - RadioSubasio : Gianluca Grignani cresce l’attesa per il concerto speciale “La Fabbrica di Plastica - and only the best” - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Spostato di un giorno in una nuova location il concerto evento #GianlucaGrignani -