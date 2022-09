Come è morta la regina Elisabetta? I lividi sulle sue mani e le ipotesi: “Una patologia cardiovascolare, conseguenze del Covid o una caduta accidentale” (Di sabato 10 settembre 2022) Una patologia cardiovascolare, le conseguenze del Covid, addirittura una caduta accidentale. I tabloid anglosassoni, e anche molte testate italiane, le provano tutte, pur di mettere un punto fermo su quello che rimarrà in eterno uno dei più custoditi segreti della storia: la causa della morte della regina Elisabetta. Si diverse testate d’oltremanica ad esempio ci si sbizzarrisce a ricamare ogni possibile nuance mortuale su una delle ultime foto che ritrae la sovrana mentre allunga la mano destra per salutare la premier Elizabeth Truss. Il DailyMail fa parlare la dottoressa Deb Cohen-Jones sulle mani della regina: “Sembra che ci siano prove di malattie vascolari periferiche. È un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Una, ledel, addirittura una. I tabloid anglosassoni, e anche molte testate italiane, le provano tutte, pur di mettere un punto fermo su quello che rimarrà in eterno uno dei più custoditi segreti della storia: la causa della morte della. Si diverse testate d’oltreca ad esempio ci si sbizzarrisce a ricamare ogni possibile nuance mortuale su una delle ultime foto che ritrae la sovrana mentre allunga la mano destra per salutare la premier Elizabeth Truss. Il DailyMail fa parlare la dottoressa Deb Cohen-Jonesdella: “Sembra che ci siano prove di malattie vascolari periferiche. È un ...

