Che trasformazione per Eleonora Giorgi dopo i ritocchi al viso e il nuovo taglio di capelli (Di sabato 10 settembre 2022) Eleonora Giorgi ha fatto altri ritocchi al viso? Sì, è evidente e l’attrice non attende che siano gli altri a porle la domanda ma mostra subito sul suo profilo social la sua trasformazione. Eleonora Giorgi è ringiovanita di colpo, cosa ha fatto per ottenere un risultato del genere? Non lo dice ma ammette che è felice, conferma quindi che ha subito qualche intervento. Non solo filler perché il risultato è davvero incredibile. Di certo l’ex moglie di Massimo Ciavarro ha aggiunto come sempre anche qualche filtro alla foto che vi mostriamo in basso ma c’è altro, molto altro. “Si cambia! E che cambiamento… Troppo felice” scrive commentando il suo nuovo volto. Anche il collo è liscio, non ha quasi più rughe ma in più ha tagliato anche i suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022)ha fatto altrial? Sì, è evidente e l’attrice non attende che siano gli altri a porle la domanda ma mostra subito sul suo profilo social la suaè ringiovanita di colpo, cosa ha fatto per ottenere un risultato del genere? Non lo dice ma ammette che è felice, conferma quindi che ha subito qualche intervento. Non solo filler perché il risultato è davvero incredibile. Di certo l’ex moglie di Massimo Ciavarro ha aggiunto come sempre anche qualche filtro alla foto che vi mostriamo in basso ma c’è altro, molto altro. “Si cambia! E che cambiamento… Troppo felice” scrive commentando il suovolto. Anche il collo è liscio, non ha quasi più rughe ma in più ha tagliato anche i suoi ...

IVALDO1962 : RT @DavideR46325615: Conte: 'Abbiamo avuto governi e partiti che stanno sempre lì. La stessa Meloni che si presenta come nuovo è stata Mini… - fa39893147 : RT @marioadinolfi: Divertente spiegare a Rai3 per quali ragioni siamo contro l’utero in affitto, la trasformazione delle persone in cose, l… - AlbaRoni8 : RT @marioadinolfi: Divertente spiegare a Rai3 per quali ragioni siamo contro l’utero in affitto, la trasformazione delle persone in cose, l… - SurrexitVere : RT @marioadinolfi: Divertente spiegare a Rai3 per quali ragioni siamo contro l’utero in affitto, la trasformazione delle persone in cose, l… - Charmed077 : RT @marioadinolfi: Divertente spiegare a Rai3 per quali ragioni siamo contro l’utero in affitto, la trasformazione delle persone in cose, l… -