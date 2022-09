“Che cosa vuole il centrosinistra”, al via la seconda giornata della Festa del Fatto Quotidiano. Sul palco Cucchi e Speranza (Di sabato 10 settembre 2022) È iniziata a Roma, venerdì 9 settembre, la Festa de il Fatto Quotidiano che viene ospitata alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina fino a domenica 11 con incontri e spettacoli dedicati ai lettori. Sabato mattina, alle 10.30 il primo incontro politico dal titolo “Che cosa vuole il centrosinistra” che vedrà impegnati sul palco Ilaria Cucchi e Roberto Speranza, intervistati da Alessandro Mantovani e Paola Zanca. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) È iniziata a Roma, venerdì 9 settembre, lade ilche viene ospitata alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina fino a domenica 11 con incontri e spettacoli dedicati ai lettori. Sabato mattina, alle 10.30 il primo incontro politico dal titolo “Cheil” che vedrà impegnati sulIlariae Roberto, intervistati da Alessandro Mantovani e Paola Zanca. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Il

gparagone : .@RaiTre, ci invitate alle trasmissioni per stare zitti? Che cosa ci invitate a fare? Cantatevela e suonatela, va… - lauraboldrini : La destra omofoba se la prende pure con #PeppaPig. Per #Meloni è inaccettabile che in una puntata l’amico della pr… - CarloCalenda : Mancano due settimane che sembrano poche ma possono essere anche tante. Dedicateci tempo ed energie. Io non le risp… - Cinpola : RT @fsyloslab: Leggo report contraddittori sulla situazione militare. Una cosa mi è chiara: l'uso di armi nucleari è una possibilità reale.… - AngelaBaroness : @mvcalcio @largociospe @gparagone @RaiDue @RaiParlamento La stessa cosa che penso io! -