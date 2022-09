“Che cosa vuole il centrodestra”, in diretta dalla Festa del Fatto l’incontro con Bernini, Donzelli e Freni intervistati da d’Esposito e Gomez (Di sabato 10 settembre 2022) Prosegue a Roma la Festa de il Fatto Quotidiano che viene ospitata alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina fino a domenica 11 con incontri e spettacoli dedicati ai lettori. Sabato mattina, dopo l’incontro dedicato al centrosinistra, alle 12 tocca al secondo incontro politico dal titolo “Che cosa vuole il centrodestra” che vedrà impegnati sul palco Annamaria Bernini (Forza Italia), Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) e Federico Freni (Lega) intervistati da Fabrizio d’Esposito e Peter Gomez. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Prosegue a Roma lade ilQuotidiano che viene ospitata alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina fino a domenica 11 con incontri e spettacoli dedicati ai lettori. Sabato mattina, dopodedicato al centrosinistra, alle 12 tocca al secondo incontro politico dal titolo “Cheil” che vedrà impegnati sul palco Annamaria(Forza Italia), Giovanni(Fratelli d’Italia) e Federico(Lega)da Fabrizioe Peter. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da IlQuotidiano.

lauraboldrini : La destra omofoba se la prende pure con #PeppaPig. Per #Meloni è inaccettabile che in una puntata l’amico della pr… - gparagone : .@RaiTre, ci invitate alle trasmissioni per stare zitti? Che cosa ci invitate a fare? Cantatevela e suonatela, va… - pinapic : Proiettare un episodio di Peppa Pig con due mamme non va bene, ma il video in cui una donna viene violentata può es… - kittyvmpire : ma ancora voi parlate? è fan di liam, cosa ti aspetti scusa, sei sul suo profilo e lei puo` parlare quanto e quando… - nvttuno : RT @ncsrprises: a me sta cosa che mi dovete dare per scontato mi dà al cazzo potentemente -

Che cosa sai del microdosing Vanity Fair Italia Bologna, chi è Luca Vigiani: l'allenatore in panchina contro la Fiorentina Thiago Motta da lunedì sarà l'allenatore del Bologna. Luca Vigiani è stato scelto per allenare la squadra in vista della Fiorentina: il profilo ... Dalla flat tax alle pensioni anticipate, il programma del centrodestra costerebbe fino a 165 miliardi l'anno Sia il piano di coalizione sia quelli dei singoli partiti contengono disposizioni vaghe e non indicano le coperture finanziarie per le proposte di maggior ... Thiago Motta da lunedì sarà l'allenatore del Bologna. Luca Vigiani è stato scelto per allenare la squadra in vista della Fiorentina: il profilo ...Sia il piano di coalizione sia quelli dei singoli partiti contengono disposizioni vaghe e non indicano le coperture finanziarie per le proposte di maggior ...