Champions League: Rangers-Napoli, ipotesi campo neutro o Stadio Maradona (Di sabato 10 settembre 2022) Glasgow Ranger-Napoli è la partita del secondo turno del Girone A di Uefa Champions League per la stagione 2022/23. La partita è in programma il giorno 13 settembre 2022 ad Ibrox Park di Glasgow ma la morte della Regina Elisabetta II ha posto dei seri dubbi sullo svolgimento del match. La Premier League, ed in generale nel Regno Unito, si è deciso di posticipare il turno di campionato. Grandissimo l'affetto e la commozione per la più longeva sovrana d'Inghilterra. Rangers-Napoli: si gioca? Da capire se anche la Uefa riuscirà a posticipare la data di Rangers-Napoli. Una possibilità molto complicata da attuare, visto che il calendario è già molto fitto. La fase a gironi di Champions League deve terminare prima dell'avvio ...

