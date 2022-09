“Centrodestra unica coalizione che oggi può garantire stabilità al nostro Paese” (Di sabato 10 settembre 2022) di Arturo Calabrese “I sondaggi dicono che va bene. Il Centrodestra è l’unica coalizione che può garantire davvero governabilità al Paese, senza, e non lo abbiamo mai fatto, nascondere tutte le cose che dobbiamo mettere a punto anche all’interno della nostra coalizione”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Salerno per un’iniziativa elettorale della lista. “Il Centrodestra – dice – oggi può avere i numeri per governare, è certamente la coalizione favorevole alle grandi opere, favorevole ai termovalorizzatori, favorevole ai rigassificatori, favorevole a tutto quello che serve, soprattutto al Sud, per rifar partire quest’Italia e farla partire forte dopo due anni di Covid”. “Dall’altra parte – prosegue – c’è ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 settembre 2022) di Arturo Calabrese “I sondaggi dicono che va bene. Ilè l’che puòdavvero governabilità al, senza, e non lo abbiamo mai fatto, nascondere tutte le cose che dobbiamo mettere a punto anche all’interno della nostra”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Salerno per un’iniziativa elettorale della lista. “Il– dice –può avere i numeri per governare, è certamente lafavorevole alle grandi opere, favorevole ai termovalorizzatori, favorevole ai rigassificatori, favorevole a tutto quello che serve, soprattutto al Sud, per rifar partire quest’Italia e farla partire forte dopo due anni di Covid”. “Dall’altra parte – prosegue – c’è ...

