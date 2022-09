Caso Yara, la difesa di Bossetti al contrattacco: “Il pm Ruggeri va indagata, ha mentito sul Dna” (Di sabato 10 settembre 2022) Massimo Bossetti è l’assassino di Yara Gambirasio. Lo dice il Dna trovato sul corpo della 13enne di Brembate. Lo certifica in via definitiva la Cassazione. Eppure, la difesa non si arrende e chiede conto degli errori del pm Letizia Ruggeri. Infatti, le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e carnefice, spostati dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi di reato del tribunale di Bergamo, potrebbero riaccendere le speranze dell’uomo detenuto a Bollate e creare imbarazzo al pubblico ministero Letizia Ruggeri che a Ignoto 1 ha dato la caccia a lungo. Per la difesa, rappresentata dall’avvocato Claudio Salvagni, lei potrebbe avere responsabilità precise in quel cambio di destinazione che interrompendo la catena del freddo – i campioni erano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Massimoè l’assassino diGambirasio. Lo dice il Dna trovato sul corpo della 13enne di Brembate. Lo certifica in via definitiva la Cassazione. Eppure, lanon si arrende e chiede conto degli errori del pm Letizia. Infatti, le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e carnefice, spostati dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi di reato del tribunale di Bergamo, potrebbero riaccendere le speranze dell’uomo detenuto a Bollate e creare imbarazzo al pubblico ministero Letiziache a Ignoto 1 ha dato la caccia a lungo. Per la, rappresentata dall’avvocato Claudio Salvagni, lei potrebbe avere responsabilità precise in quel cambio di destinazione che interrompendo la catena del freddo – i campioni erano ...

