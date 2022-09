Caro energia, l’allarme degli industriali di Varese: “Siamo sull’orlo del baratro, è più conveniente fermarsi che produrre” (Di sabato 10 settembre 2022) “Conviene di più fermarsi che produrre“. A parlare è Gianluigi Casati, dell’omonima fonderia, in provincia di Varese. A giugno ha pagato 333mila euro di bollette contro i 171mila dello stesso mese del 2021. A luglio è andare pure peggio: 504mila euro contro 152mila. “È una situazione insostenibile, anche dal punto di vista sociale potrebbero esserci conseguenze drammatiche. Servono provvedimenti nel brevissimo tempo, l’industria manifatturiera rischia di chiudere i battenti”. Non va meglio a Marco Riganti, della Riganti spa: a luglio la bolletta è oltre il milione di euro (201mila euro nello stesso mese dell’anno precedente). Video Unione degli industriali della provincia di Varese L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Conviene di piùche“. A parlare è Gianluigi Casati, dell’omonima fonderia, in provincia di. A giugno ha pagato 333mila euro di bollette contro i 171mila dello stesso mese del 2021. A luglio è andare pure peggio: 504mila euro contro 152mila. “È una situazione insostenibile, anche dal punto di vista sociale potrebbero esserci conseguenze drammatiche. Servono provvedimenti nel brevissimo tempo, l’industria manifatturiera rischia di chiudere i battenti”. Non va meglio a Marco Riganti, della Riganti spa: a luglio la bolletta è oltre il milione di euro (201mila euro nello stesso mese dell’anno precedente). Video Unionedella provincia diL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

