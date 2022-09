Caro energia, il piano di razionamento proposto da Bruxelles (Di sabato 10 settembre 2022) per ridurre il consumo di energia e gas in vista dell’inverno Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei consumi di elettricità e gas si prevedono situazioni di rischio, soprattutto per la popolazione, che potrebbe avere gravi difficoltà nel pagare le bollette. Per questo motivo, Bruxelles sta prevedendo un piano per la riduzione dei consumi. Al centro delle nuove manovre vi è sicuramente il razionamento delle forniture. La proposta che stata avanzata riguarda soprattutto l’energia elettrica, il cui razionamento sarà previsto da remoto. In pratica, si prevede che i distributori abbassino da remoto la potenza dell’energia inviata nelle case. Diversa, invece, sarà la questione relativa al gas, il cui razionamento sarà volontario e non obbligatorio come ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022) per ridurre il consumo die gas in vista dell’inverno Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei consumi di elettricità e gas si prevedono situazioni di rischio, soprattutto per la popolazione, che potrebbe avere gravi difficoltà nel pagare le bollette. Per questo motivo,sta prevedendo unper la riduzione dei consumi. Al centro delle nuove manovre vi è sicuramente ildelle forniture. La proposta che stata avanzata riguarda soprattutto l’elettrica, il cuisarà previsto da remoto. In pratica, si prevede che i distributori abbassino da remoto la potenza dell’inviata nelle case. Diversa, invece, sarà la questione relativa al gas, il cuisarà volontario e non obbligatorio come ...

