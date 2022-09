Caro Energia, Fazzolari: “Sono due le strade per calmierare i costi e vanno prese subito” (Di sabato 10 settembre 2022) “Siamo nel mercato unico europeo e la soluzione non può che essere trovata a livello di Ue. Le strade da seguire Sono due: mettere il tetto al prezzo del gas e separare il costo dell’Energia prodotta con il gas da quello dell’Energia prodotta con altre fonti. Adesso la mancanza di un price cap aumenta la speculazione, e l’attuale meccanismo che lega la vendita dell’Energia al prezzo più alto con il quale è prodotta, fa elevare i prezzi dell’Energia senza motivo e genera enormi extraprofitti”. Lo afferma Giovan Battista Fazzolari, capolista al Senato di Fdi in Puglia, che in un’intervista alla “Gazzetta del Mezzogiorno” illustra le misure per affrontare l’emergenza dei rincari. Emergenza rincari, Fazzolari: soluzione da trovare immediatamente La ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) “Siamo nel mercato unico europeo e la soluzione non può che essere trovata a livello di Ue. Leda seguiredue: mettere il tetto al prezzo del gas e separare il costo dell’prodotta con il gas da quello dell’prodotta con altre fonti. Adesso la mancanza di un price cap aumenta la speculazione, e l’attuale meccanismo che lega la vendita dell’al prezzo più alto con il quale è prodotta, fa elevare i prezzi dell’senza motivo e genera enormi extraprofitti”. Lo afferma Giovan Battista, capolista al Senato di Fdi in Puglia, che in un’intervista alla “Gazzetta del Mezzogiorno” illustra le misure per affrontare l’emergenza dei rincari. Emergenza rincari,: soluzione da trovare immediatamente La ...

