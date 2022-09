Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? La notizia agita i fan | La ballerina dice la sua (Di sabato 10 settembre 2022) Non è stata un’estate memorabile per le grandi coppie dello spettacolo, tra voci di imminenti separazioni (non ancora consumate) e rotture che invece si sono poi verificate, come quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ha fatto ovviamente molto rumore. Gli ultimi rumors rivelano che anche un’altra famosissima coppia della TV sarebbe in crisi. Secondo quanto riportato da Leggo, infatti, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi starebbero vivendo un momento complicatissimo dopo 35 anni di matrimonio e una figlia, Maria, nata nel 2013. Ma è davvero così? I due ballerini sono realmente ad un passo dal reciproco addio? Niente di tutto questo, almeno stando a quanto affermato dalla diretta interessata. Carmen Russo, in un’intervista ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022) Non è stata un’estate memorabile per le grandi coppie dello spettacolo, tra voci di imminenti separazioni (non ancora consumate) e rotture che invece si sono poi verificate, come quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ha fatto ovviamente molto rumore. Gli ultimi rumors rivelano che anche un’altra famosissima coppia della TV sarebbe in. Secondo quanto riportato da Leggo, infatti,starebbero vivendo un momento complicatissimo dopo 35 anni di matrimonio e una figlia, Maria, nata nel 2013. Ma è davvero così? I due ballerini sono realmente ad un passo dal reciproco addio? Niente di tutto questo, almeno stando a quanto affermato dalla diretta interessata., in un’intervista ...

