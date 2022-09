Carlo III proclamato nuovo Re

Leggi su tpi

(Di sabato 10 settembre 2022) Il giorno di Re. Oggi, 10 settembre 2022,III diventa ilre del Regno Unito, a due giorni dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, morta a 96 anni e dopo oltre 70 di regno. In attesa dei funerali di Queen Elizabeth, suo figlio Chales si prepara a diventare ilsovrano, dopo una vita trascorsa da erede al trono. La proclamazione alle ore 11, da parte del Consiglio di Accessione, riunito negli Appartamenti di Stato a St. James Palace. Si tratta del più antico dei palazzi reali nella capitale. Per tre secoli, fino al regno di Vittoria, fu la residenza dei reali di Inghilterra. Per l’incoronazione di, invece, bisognerà attendere ancora qualche mese.III è statoRe del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli ...