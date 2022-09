Carlo III è un tifoso del Burnley, attualmente quinta nella Serie B inglese (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - Non si è mai saputo per quale squadra di calcio tifasse la regina Elisabetta, anche se nel 2009 un giornale scrisse che si era professata sostenitrice del West Ham rispondendo a un membro della famiglia reale che le aveva confessato il suo amore per il Millwall, storico rivale degli Hammers. Nessun dubbio, invece, sulla fede calcistica del nuovo re, Carlo, che nel 2012 ha rivelato a sorpresa il suo tifo per il Burnley, squadra della città di 87mila abitanti a nord di Manchester attualmente quinta nella Championship, la Serie B inglese, ma campione d'Inghilterra nel 1921 e nel 1960. La scelta dei Clarets rispetto ai giganti londinesi della Premier League ha motivi 'sociali', visto che Carlo ha personalmente sponsorizzato progetti per la riqualificazione della citta': "Burnley ha ... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - Non si è mai saputo per quale squadra di calcio tifasse la regina Elisabetta, anche se nel 2009 un giornale scrisse che si era professata sostenitrice del West Ham rispondendo a un membro della famiglia reale che le aveva confessato il suo amore per il Millwall, storico rivale degli Hammers. Nessun dubbio, invece, sulla fede calcistica del nuovo re,, che nel 2012 ha rivelato a sorpresa il suo tifo per il Burnley, squadra della città di 87mila abitanti a nord di Manchester attualmenteChampionship, la, ma campione d'Inghilterra nel 1921 e nel 1960. La scelta dei Clarets rispetto ai giganti londinesi della Premier League ha motivi 'sociali', visto cheha personalmente sponsorizzato progetti per la riqualificazione della citta': "Burnley ha ...

