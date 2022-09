Carlo III | è ufficialmente Re del Regno Unito | “God save the King”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 settembre 2022)III, proclamatoRe del: “Godthe” è la formula d’augurio pronunciata al termine della proclamazione Oggi, 10 settembre 2022, il primogenito della Regina Elisabetta II, è stato proclamato, dall’Accession Council, Re deldi Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, con il nome diIII. La cerimonia ha avuto inizio alle ore 10 di Londra (le 11 in Italia) nel palazzo di Saint James, il più antico dei palazzi reali nella capitale. Per la prima volta l’annuncio ufficiale della proclamazione viene fatto dal balcone del palazzo, ed è stato trasmesso in televisione. Prima della proclamazione, Penny Mordaunt, in qualità di Lord President del Privy Council, ha ...