Carlo ha vietato ad Harry di portare Meghan a Balmoral mentre la regina stava morendo La telefonata tra padre e figlio | «Non è la benvenuta»

Rehaa Harry di portare Meghan Markle a Balmoral dalla Regina: 'Non è la benvenuta' La regina Elisabetta morta per una caduta accidentale: i medici le sconsigliarono di andare in ...ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste', ha detto una fonte al giornale. 'Gli è stato fatto notare che Kate non ...Carlo III è stato proclamato re stamattina al St James Palace di Londra dal Consiglio di Accensione. La cerimonia è cominciata stamattina alle 10 ora locale, le 11 in Italia.La morte della Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha scatenato reazioni di cordoglio e affetto in tutto il mondo.