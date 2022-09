Carlo e gli abdicazionisti populisti (Di sabato 10 settembre 2022) Non so chi sia Yoda, chi si celi dietro l’account de plume @PoliticaPerJedi. Lo seguo perché spesso ha idee intelligenti, ma non sempre. Ieri ad esempio ha scritto: “Che messaggio potente di fiducia nelle nuove generazioni sarebbe stata l’abdicazione di Carlo a favore del figlio William”. Che è un discreto non senso: le nuove generazioni hanno bisogno dell’abdicazione di un re, per farsi coraggio? Un’idea che, non lo so, mi pare collochi @PoliticaPerJedi a sinistra: se non altro perché questa stupidaggine – Carlo che farebbe meglio ad abdicare subito (perché è vecchio? Perché è maschio? Perché gli piacciono le piante?) – è stata detta da tanti a sinistra. Sinistra tendenza populista. Perché l’idea che un re debba abdicare per fare largo ai “ggiovani” o per espiare la colpa di rappresentare un’istituzione è una scemenza da uno vale uno. L’abdicazione ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Non so chi sia Yoda, chi si celi dietro l’account de plume @PoliticaPerJedi. Lo seguo perché spesso ha idee intelligenti, ma non sempre. Ieri ad esempio ha scritto: “Che messaggio potente di fiducia nelle nuove generazioni sarebbe stata l’abdicazione dia favore del figlio William”. Che è un discreto non senso: le nuove generazioni hanno bisogno dell’abdicazione di un re, per farsi coraggio? Un’idea che, non lo so, mi pare collochi @PoliticaPerJedi a sinistra: se non altro perché questa stupidaggine –che farebbe meglio ad abdicare subito (perché è vecchio? Perché è maschio? Perché gli piacciono le piante?) – è stata detta da tanti a sinistra. Sinistra tendenza populista. Perché l’idea che un re debba abdicare per fare largo ai “ggiovani” o per espiare la colpa di rappresentare un’istituzione è una scemenza da uno vale uno. L’abdicazione ...

