Caos Mbappé | il fuoriclasse del PSG litiga con Hakimi | “Questo non basta!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 10 settembre 2022) Parigi sotto i riflettori, ancora. In casa Paris Saint-Germain sembra non ci sia spazio per la tranquillità e l’armonia, soprattutto per quanto riguarda il campo da gioco. Quando si hanno così tanti, è possibile che il loro ego vada in collisione, generando, magari involontariamente, delle incomprensioni. Nelle ultime ore, le figure di Kyliane di Achrafsono diventate continua nomina della stampa calcistica internazionale, grazie ad un video diventato virale su Twitter e che adesso starebbe spopolando su tutti i social network. Nel video, ilfrancese rimprovera il suo compagno marocchino, dopo un mancato passaggio di quest’ultimo a direzione dell’ex giocatore del Monaco, costantemente ossessionato dal goal. L’accaduto si svolge durante un intervallo, ma non ci è ancora dato ...