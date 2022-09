Cani poliziotto, ecco come vengono addestrati: l'esibizione a Padova (Di sabato 10 settembre 2022) Padova - Cercano, bloccano, intimidiscono. I Cani poliziotto vengono addestrati per cercare persone scomparse o droga e bloccare i malviventi, in aiuto agli agenti di polizia . Al 65esimo campionato ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022)- Cercano, bloccano, intimidiscono. Iper cercare persone scomparse o droga e bloccare i malviventi, in aiuto agli agenti di polizia . Al 65esimo campionato ...

Mariquita_la1a : RT @leggoit: Cani poliziotto, ecco come vengono addestrati: l'esibizione a #Padova - leggoit : Cani poliziotto, ecco come vengono addestrati: l'esibizione a #Padova - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Cani poliziotto, ecco come vengono addestrati: l'esibizione a Padova - Gazzettino : Cani poliziotto, ecco come vengono addestrati: l'esibizione a Padova - Gazzettino : Cani poliziotto, ecco come vengono addestrati: l'esibizione a Padova -