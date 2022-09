Campania: giovani e lavoro, le proposte della Lega al Sud (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Lega. “In Campania focalizzeremo l’attività politica verso il lavoro, l’occupazione e la libertà d’impresa, superando i modelli basati sull’assistenzialismo. La Lega è al lavoro per una maggiore cooperazione tra imprese e università, sostenendo misure incentivanti per le aziende che si insediano e investono al Sud, favorendo nuovi capitali dall’estero. Lo spopolamento è uno dei problemi che attanaglia il Mezzogiorno, e se non si inverte la rotta immediatamente, si rischia che venga a mancare una vera e propria classe generazionale, che poi sarebbe quella più produttiva. I giovani devono poter continuare il percorso di studi al Sud e dobbiamo favorire il loro inserimento nel mondo del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa. “Infocalizzeremo l’attività politica verso il, l’occupazione e la libertà d’impresa, superando i modelli basati sull’assistenzialismo. Laè alper una maggiore cooperazione tra imprese e università, sostenendo misure incentivanti per le aziende che si insediano e investono al Sud, favorendo nuovi capitali dall’estero. Lo spopolamento è uno dei problemi che attanaglia il Mezzogiorno, e se non si inverte la rotta immediatamente, si rischia che venga a mancare una vera e propria classe generazionale, che poi sarebbe quella più produttiva. Idevono poter continuare il percorso di studi al Sud e dobbiamo favorire il loro inserimento nel mondo del ...

