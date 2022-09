Camilla è la Regina Consorte: cosa succederà ai figli Laura e Tom adesso che lei è al trono (Di sabato 10 settembre 2022) Camilla Parker Bowles è ufficialmente diventata la Regina Consorte in quanto moglie del Re Carolo III, ma cosa succederà adesso ai figli Laura e Tom nati dal precedente matrimonio? Carlo e Camilla hanno fatto di tutto per realizzare il loro sogno d’amore e convolare a nozze nel 2015, diversi anni dopo la morte di Lady Diana, dopo aver trascorso tutta la loto vita comunque insieme come due vere e proprie anime gemelle. Camilla, dunque, in tutti questi anni è rimasta al fianco di Carlo nel ruolo di Duchessa di Cambridge, ma adesso che lei è la Regina tutto cambierà ancora una volta… il tutto, però, non finisce di certo qui. La nuova vita da Regina di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022)Parker Bowles è ufficialmente diventata lain quanto moglie del Re Carolo III, maaie Tom nati dal precedente matrimonio? Carlo ehanno fatto di tutto per realizzare il loro sogno d’amore e convolare a nozze nel 2015, diversi anni dopo la morte di Lady Diana, dopo aver trascorso tutta la loto vita comunque insieme come due vere e proprie anime gemelle., dunque, in tutti questi anni è rimasta al fianco di Carlo nel ruolo di Duchessa di Cambridge, mache lei è latutto cambierà ancora una volta… il tutto, però, non finisce di certo qui. La nuova vita dadi ...

