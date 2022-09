Cambiamenti climatici, la denuncia: “Centrali a biomasse forestali sono bomba di carbonio nel cuore dell’Europa, come i roghi estivi” (Di sabato 10 settembre 2022) Nel solo 2022 il gruppo energetico ceco EPH (Energetický a Pr?myslový Holding), specializzato in produzione di energia da biomasse forestali, ha bruciato legna corrispondente a circa il 75% del tagli di alberi di un anno in Repubblica Ceca (4,2 milioni di tonnellate di legna) e ha rilasciato più Co2 di quanto le foreste di quel Paese assorbono in media ogni anno (6,2 milioni di tonnellate di Co2). Tutto questo per fornire una quantità limitata di energia: 4,5 GWh, che rappresentano poco più del 5% dell’elettricità consumata annualmente in Repubblica Ceca. I calcoli sono stati fatti dall’ong per la protezione delle foreste europee Fern in un rapporto che denuncia come queste emissioni siano dovute a sussidi pubblici conseguenti al fatto che la Commissione Europea qualifica le biomasse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Nel solo 2022 il gruppo energetico ceco EPH (Energetický a Pr?myslový Holding), specializzato in produzione di energia da, ha bruciato legna corrispondente a circa il 75% del tagli di alberi di un anno in Repubblica Ceca (4,2 milioni di tonnellate di legna) e ha rilasciato più Co2 di quanto le foreste di quel Paese assorbono in media ogni anno (6,2 milioni di tonnellate di Co2). Tutto questo per fornire una quantità limitata di energia: 4,5 GWh, che rappresentano poco più del 5% dell’elettricità consumata annualmente in Repubblica Ceca. I calcolistati fatti dall’ong per la protezione delle foreste europee Fern in un rapporto chequeste emissioni siano dovute a sussidi pubblici conseguenti al fatto che la Commissione Europea qualifica le...

