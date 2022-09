Call of Duty verso l’addio a Playstation: Sony pensa ad un nuovo sparatutto in esclusiva? (Di sabato 10 settembre 2022) E’ ormai questione di tempo, ma Call of Duty dovrebbe scomparire da Playstation a breve. Dopo l’acquisto da parte di Microsoft di Activision Blizzar, la stazione di gioco nipponica dovrà per forza di cose fare un passo indietro, e ciò, secondo quanto scrive Multiplayer.it, rappresenta “un danno enorme e inevitabilmente avrà un impatto profondo sugli equilibri di mercato e le strategie del colosso giapponese per la prossima generazione”. Call of Duty, 10/9/2022 – Computermagazine.itA questo punto ci si attende una rapida contromossa da parte del colosso Sony, che potrebbe arrivare di qui a breve. Nel frattempo Microsoft sta perfezionando l’acquisizione di Activision per 70 miliardi di dollari, e ciò gli permetterà di entrare in possesso di brand storici come Call of ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 settembre 2022) E’ ormai questione di tempo, maofdovrebbe scomparire daa breve. Dopo l’acquisto da parte di Microsoft di Activision Blizzar, la stazione di gioco nipponica dovrà per forza di cose fare un passo indietro, e ciò, secondo quanto scrive Multiplayer.it, rappresenta “un danno enorme e inevitabilmente avrà un impatto profondo sugli equilibri di mercato e le strategie del colosso giapponese per la prossima generazione”.of, 10/9/2022 – Computermagazine.itA questo punto ci si attende una rapida contromossa da parte del colosso, che potrebbe arrivare di qui a breve. Nel frattempo Microsoft sta perfezionando l’acquisizione di Activision per 70 miliardi di dollari, e ciò gli permetterà di entrare in possesso di brand storici comeof ...

