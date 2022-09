Calenda contro il reddito di cittadinanza: “Pagato con tasse di infermieri che guadagnano 1450 euro, etico toglierlo a chi rifiuta la prima offerta” (Di sabato 10 settembre 2022) “Un infermiere che lavora 10 ore al giorno, preparato, che ha a che fare con la malattia e la morte, guadagna in Italia 1.450 euro al mese. Per questo consideriamo immorale che chi può lavorare riceva il reddito di cittadinanza Pagato anche con le tasse di quell’infermiere”. Così Carlo Calenda, presentando i candidati a Venezia, ha parlato della misura di sostegno al reddito. “Se rifiuti un’offerta di lavoro il reddito lo perdi, perché è un principio giusto, morale ed etico – ha aggiunto – Nessuno sta dicendo che devi lasciare per strada qualcuno, ci mancherebbe”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Un infermiere che lavora 10 ore al giorno, preparato, che ha a che fare con la malattia e la morte, guadagna in Italia 1.450al mese. Per questo consideriamo immorale che chi può lavorare riceva ildianche con ledi quell’infermiere”. Così Carlo, presentando i candidati a Venezia, ha parlato della misura di sostegno al. “Se rifiuti un’di lavoro illo perdi, perché è un principio giusto, morale ed– ha aggiunto – Nessuno sta dicendo che devi lasciare per strada qualcuno, ci mancherebbe”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

