Calenda Azione | ' Impedire la vittoria della destra per tornare al governo Draghi'

ItaliaViva : Con Carlo e gli amici di Azione, condividiamo il 95% delle idee. Non abbiamo fatto prevalere gli interessi, le ambi… - fattoquotidiano : Ecco i contributi estivi: Pd incassa 100mila euro da Merloni, il re delle caldaie. Tronchetti Provera e i patron de… - Ruffino_Lorenzo : Il risultato di Calenda rischia di essere poco rilevante, se l’obiettivo è quello di dar vita a un nuovo governo Dr… - VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Zonalocale

Lo ha detto il l eader diCarloa `In Onda´ su La7 . Anche se il centrodestra dovesse vincere - ha aggiunto"dureranno meno di sei mesi" a causa della conflittualità interna ...E allora, ogni voto dato ad, ogni voto dato a Italia Viva, a, è un voto per difendere questo lavoro e scongiurare il rischio che questo lavoro venga interrotto', ha detto ancora la ... Convegno sulla giustizia a cura della lista Azione di Calenda A Carlo Calenda non resta che tifare contro un governo di centrodestra che potrebbe scaturire dal voto del 25 settembre.Terzo Polo: favorisce la destra o il Pd Carlo Calenda rifiuta queste interpretazioni. Credo la destra non avrà questa vittoria così netta perché c’è un collasso di Fi e Lega e questo perché c’è una a ...