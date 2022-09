Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Real. Ancelotti'Benzema miglior 9 al mondo,ma abbiamo soluzioni' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Real Sociedad, David Silva verso il rinnovo del contratto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Real Sociedad, David Silva verso il rinnovo del contratto - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti: “Abbiamo le soluzioni per sostituire #Benzema” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Real Sociedad, David Silva verso il rinnovo del contratto -

Tiscali

A dirlo è Carlo Ancelotti, allenatore delMadrid, in vista della sfida contro la formazione di Aguirre, valida per la quinta giornata della Liga. Il tecnico dei blancos si è ovviamente ...Sia chiaro, non ho alcuna prevenzione sul giocatore in prestito dalMadrid, ma sono i dati a ... se possibile, non certo per costruire un futuro ricco di 'certezze', poichè lo Sport e il, ... Calcio: Real. Ancelotti'Benzema miglior 9 al mondo,ma abbiamo soluzioni' Prosegue l'espansione della Major League Soccer che continua ad attingere dal serbatoio del calcio europeo: Keylor Navas il prossimo ...'Hazard col Celtic ha fatto bene, speriamo possa ripetersi' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il Maiorca fin qui ha fatto bene, ha difeso bene e ...