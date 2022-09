CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - matteosalvinimi : Un guerriero come lui è abituato ad affrontare problemi ben peggiori di un esonero. Forza Sinisa, amico e uomo vero… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Bologna. Fenucci 'Thiago Motta sarà nuovo allenatore da lunedì' - CostantinACM7 : RT @Eurosport_IT: Thiago Motta sulla panchina del Bologna: ''L'esonero di Mihajlovic è stata una scelta sofferta. Accettiamo critiche sul p… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna, succede a Mihajlovic #ANSA -

Lo ha detto l'amministratore delegato del, Claudio Fenucci, nella conferenza stampa di vigilia del match di campionato contro la Fiorentina. "Vorrei parlare poco del nuovo allenatore, da ...... 'non accetto lezioni morali sulla vicenda di Sinisa Mihalovic', l'ormai ex tecnico del. ... Il campionato diitaliano comincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per ...L'ad dei felsinei: 'La persona ideale per rilanciare il nostro progetto' BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Abbiamo deciso che l'allenatore della prima ...Thiago Motta è arrivato da pochi minuti a Bologna per firmare il suo contratto che a partire da lunedì lo legherà al club rossoblù. Domani l'allenatore sarà al Dall'Ara per la gara contro la ...