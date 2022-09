Cagliari, la richiesta di Liverani alla squadra: più cattiveria in zona gol (Di sabato 10 settembre 2022) L’allenatore del Cagliari Liverani ha fatto una richiesta specifica alla sua squadra: più cattiveria in zona gol Big match in programma quest’oggi in Serie B. Sul prato dello stadio Ciro Vigorito, il Cagliari di Fabio Liverani gioca contro il Benevento di Fabio Caserta. I rossoblù sono alla caccia dei primi tre punti lontano dalla Sardegna e dall’Unipol Domus dopo il pareggio a Como e la sconfitta di Ferrara. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, ci vorrà una massima cura nei dettagli e soprattutto una maggiore cattiveria negli ultimi sedici metri. Il tecnico del Cagliari vuole fare in modo che le tante occasioni costruite, come nella partita contro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) L’allenatore delha fatto unaspecificasua: piùingol Big match in programma quest’oggi in Serie B. Sul prato dello stadio Ciro Vigorito, ildi Fabiogioca contro il Benevento di Fabio Caserta. I rossoblù sonocaccia dei primi tre punti lontano dSardegna e dall’Unipol Domus dopo il pareggio a Como e la sconfitta di Ferrara. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, ci vorrà una massima cura nei dettagli e soprattutto una maggiorenegli ultimi sedici metri. Il tecnico delvuole fare in modo che le tante occasioni costruite, come nella partita contro ...

