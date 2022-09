Bundesliga, il Bayern frena con lo Stoccarda. Il Lipsia stende il Dortmund (Di sabato 10 settembre 2022) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il sabato pomeriggio della 6ª giornata di Bundesliga si apre con il pareggio per 2 - 2 tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda . All'Allianz Arena gli uomini di Nagelsmann ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il sabato pomeriggio della 6ª giornata disi apre con il pareggio per 2 - 2 tra ilMonaco e lo. All'Allianz Arena gli uomini di Nagelsmann ...

GoalItalia : 17 anni e 136 giorni ?? Mathys Tel è il più giovane marcatore di sempre per il Bayern Monaco in Bundesliga ??? - DiMarzio : #Bundesliga | Mathys #Tel, giovane attaccante del @FCBayern, ha segnato il gol del vantaggio contro lo @VfB_int - g_zerbato : RT @NonSoloJuve: BAYERN-STOCCARDA 2-2 Il Var condanna De Ligt al 90°: rigore e pareggio dello Stoccarda, 2-2. Bayern che perde 2 punti in… - FcInterNewsit : In Bundesliga il Bayern non sa più vincere: 2-2 all'Allianz contro lo Stoccarda, De Ligt causa il rigore decisivo a… - Moixus1970 : RT @MarcoGuidi13: Sarà anche una squadra di marziani (è fortissimo eh), ma nelle ultime 4 gare il #Bayern ha vinto solo una partita, quella… -